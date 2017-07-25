В Коми выросло число жалоб на негосударственные пенсионные фонды

25 июля 2017 года, 9:30 |
Фото Антона Пархачёва

С начала года в региональное отделение ПФР с жалобами на неправомерные действия НПФ обратились 58 граждан. Для сравнения: за весь прошлый год поступило 50 таких обращений, сообщает пресс-служба ведомства.

В основном жалобы связаны с неправомерным переводом средств пенсионных накоплений, который был произведен без ведома гражданина, а также с незаконным удержанием фондом этих средств.

"Часто в результате подобных действий НПФ гражданин несет финансовые убытки, - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Республике Коми Людмила Опетерно. - Так, если с момента предыдущей смены фонда прошло менее 5 лет, теряется инвестиционный доход".

Если гражданин столкнулся с описанной ситуацией, ОПФР по Республике Коми рекомендует обратиться в территориальный орган ПФР для получения консультации по поводу дальнейших действий. Гражданин также может:

- обратиться в НПФ, в который были переведены средства. В ряде случаев страховщики находят возможные варианты урегулирования проблемы и компенсации убытков.

- обратиться с заявлением в суд на неправомерные действия по переводу пенсионных накоплений.

"Призываем граждан внимательно читать кредитные договоры, трудовые договоры при приеме на работу, поскольку в них может содержаться информация о переводе средств в НПФ, - подчеркнула Людмила Оптерено. - Если принято решение сменить фонд, заявление об этом нужно подать в территориальный орган ПФР, не заполнять бланки документов на массовых мероприятиях и в каких-либо организация"х.

Узнать, в каком фонде находятся ваши пенсионные накопления, можно при личном визите в ПФР либо в "Личном кабинете гражданина" на сайте www.pfrf.ru (раздел Управление средствами пенсионных накоплений). Консультацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-15-08 и в группе ОПФР по Республике Коми в ВКонтакте www.vk.com/pfr_komi.

Комиинформ
  Ключевые слова: ПФР
  Рубрика: Право
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