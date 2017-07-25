Популярность карт "Мир" среди россиян выросла в шесть раз

25 июля 2017 года, 9:15 |
Фото ТАСС

Число операций по картам платежной системы "Мир" с начала года возросло почти в шесть раз, всего за июнь было совершено 14,3 млн транзакций по сравнению с 2,4 млн в январе. Об этом "Известиям" сообщили в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК).

Как отмечают эксперты, рост популярности карт "Мир" был вызван расширением их технологической начинки, которая включает транспортное и топливное приложения, геолокацию, программу лояльности и другие опции. Кроме того, к концу текущего года граждане РФ смогут расплачиваться картами "Мир" со смартфонов, НСПК ведет соответствующие переговоры с Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Еще одним позитивным фактором для роста популярности платежной системы "Мир" вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов называет расширение географии обслуживания карт. Сейчас их уже принимают в Армении, переговоры также ведутся с Таиландом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией и Казахстаном.

Увеличению числа транзакций способствовал активный перевод бюджетников на карты "Мир". Согласно закону, все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты "Мир" до 1 июля 2018 года.

Комиинформ
  Ключевые слова: банки
  Рубрика: Экономика
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