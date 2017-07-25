В эжвинских магазинах открыто торгуют "фунфыриками"

Сигнал о нелегальной продаже непищевой алкогольной продукции в Эжвинском районе столицы поступил в редакцию "Комиинформа" от местных жителей. Жители д.6 по ул. Мира утверждают, что в магазине "Бытовая химия" неподалеку торгуют "боярышником".

Несанкционированная торговля, по словам эжвинцев, привела к ухудшению криминогенной обстановки, антисанитарии в близлежащих домах, скоплению во дворах маргиналов, попрошайничеству.

Ранее местные жители обращались к руководству района и в правоохранительные органы, неоднократно публиковали сообщения о сложившейся ситуации в социальных сетях, однако результата не увидели. Обострилась проблема традиционно с наступлением тепла, эжвинцы отмечают увеличение числа лиц без определенного места жительства.

По факту незаконной торговли активисты направили письмо в адрес помощника прокурора Эжвинского района Сыктывкара. Там же обеспокоенные эжвинцы указали еще одну точку продажи "опасного зелья" - магазин "Мираж" на улице Комарова дом 22/1.

"У нас просто нет никаких сил, – жалуются в письме жители домов № 6 по ул. Мира и № 22 по ул. Комарова. – Все время в очереди приходится стоять с дурно пахнущими бомжами, которые трясущимися руками протягивают монеты и просят "как всегда". Продавцы быстро достают откуда-то из-под кассы этот боярышник. Распивают его бомжи рядом с магазином, стоят кучками. Нужду исправляют прямо в наших подъездах. Там же и устраивают ночлег. Самое страшное, что это видят не только взрослые, но и дети. Рядом расположены образовательные учреждения – гимназия № 1 по ул. Комарова и детский сад № 98 по ул. Мира".

Также в письме отмечается, что проблему с продажей "Боярышника" в Эжве не могут решить уже более двух лет.

В ответе, который получили жители от Отделения №2 УМВД РФ по Сыктывкару, в свою очередь значится, что "в ходе проверки по обращению факт продажи не подтвердился". Однако, как сказано в ответе, ранее владелица магазина "Бытовая химия" привлекалась к ответственности за продажу "Боярышника".

Корреспондент"Комиинформа" решил сам проверить, продают ли в этих торговых точках фунфырики и убедился: продавцы спокойно торгуют непищевым алкоголем из-под прилавка, ничуть не смущаясь прочих посетителей. За каких-то десять минут в присутствии корреспондента в магазине "Мираж" запрещенные бутылочки приобрели неопрятный мужчина и женщина средних лет.

Аналогичная ситуация сложилась и в магазине "Бытовая химия" по адресу улица Мира дом 6/1: двое мужчин поочередно приобрели "огненную воду", наличие которой могли при этом свободно отслеживать - прозрачная витрина позволяла разглядеть припрятанный ящик.

Подтвердилась и жалоба по поводу загрязнения территории и подъездов домов любителями копеечных спиртовых "настоек". В подъездах, не оборудованных домофонами, ощущается стойкий запах испражнений, при этом никакого иного мусора на лестничных пролетах нет. Как утверждают собственники помещений, уборщицы попросту брезгуют убирать следы жизнедеятельности, оставленные маргиналами, и ограничиваются сухой уборкой.

В случае с домом №6 по улице Мира ситуацию усугубляет еще и наличие неподалеку круглосуточного магазина-кулинарии "Выльтор", где желающие могут свободно приобрести и употребить спиртные напитки в любое время суток. Обращения по поводу круглосуточного магазина жильцами были направлены в адрес депутата Светланы Литвиной и руководителя Эжвинской администрации Александра Калинина, в настоящее время общественники ожидают ответа.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ" со ссылкой Управление Роспотребнадзора Коми, печально известный "Боярышник" унес жизни более чем 30-ти северян.

По постановлению главного государственного санитарного врача РФ, которое вступило в силу с 12 июля, в России на 90 суток приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. До этого аналогичные меры были приняты 23 декабря 2016 года, 24 января 2017 года и от 27 марта этого года.