Минстрой России ждет от регионов до конца месяца перечни особых объектов

До конца июля власти регионов обязаны отправить в Минстрой России перечни объектов, расположенных в зонах магистральных трубопроводов. Поручение обусловлено многочисленными сложностями, которые возникают в связи с этими объектами в сфере градостроительной деятельности на местах.

По информации профильного ведомства РФ, получив перечни, специалисты их проанализируют и оценят необходимость вмешательства федерального центра в проблемные ситуации, уже возникшие в субъектах РФ или прогнозируемые к возможному возникновению.

Также руководство Минстроя России внесло в федеральное правительство законопроект, который поможет отрегулировать в регионах градостроительную деятельность в зонах с особыми условиями территорий.

"В этот список входят не только места, на которых расположены магистральные газопроводы, но и охранные зоны объектов электроэнергетики, железных дорог, водоохранные зоны, а также участки затоплений и подтоплений, приаэродромные территории и прибрежные защитные полосы", - поясняет Минстрой России.