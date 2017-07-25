Минстрой России ждет от регионов до конца месяца перечни особых объектов

25 июля 2017 года, 10:15 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

До конца июля власти регионов обязаны отправить в Минстрой России перечни объектов, расположенных в зонах магистральных трубопроводов. Поручение обусловлено многочисленными сложностями, которые возникают в связи с этими объектами в сфере градостроительной деятельности на местах.

По информации профильного ведомства РФ, получив перечни, специалисты их проанализируют и оценят необходимость вмешательства федерального центра в проблемные ситуации, уже возникшие в субъектах РФ или прогнозируемые к возможному возникновению.

Также руководство Минстроя России внесло в федеральное правительство законопроект, который поможет отрегулировать в регионах градостроительную деятельность в зонах с особыми условиями территорий.

"В этот список входят не только места, на которых расположены магистральные газопроводы, но и охранные зоны объектов электроэнергетики, железных дорог, водоохранные зоны, а также участки затоплений и подтоплений, приаэродромные территории и прибрежные защитные полосы", - поясняет Минстрой России.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: газификация
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:13 24.07.2017
Мэрия Сыктывкара разъясняет порядок размещения и обслуживания мест сбора бытовых отходов
10:42 24.07.2017
Капремонт в РФ может быть возложен на муниципалитеты
07:22 24.07.2017
Центр "ЖКХ Контроль" предложил снять с россиян обязанность по установке счётчиков


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus