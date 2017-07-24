Как вести себя во время грозы: советы МЧС

Ливневые дожди, обрушившиеся на южные и центральные районы Коми, в том числе и на Сыктывкар, сопровождаются грозовыми разрядами. Самым опасным явлением остается молния, напоминает ГУ МЧС по Коми. От шквалистого ветра все же можно укрыться, а от молнии не гарантирует полную защиту даже установка молниеотвода. От прямых попаданий мощного природного электрического разряда молниеотвод защищает, но от так называемых вторичных проявлений – нет.

Дело в том, что при попадании молнии в землю или какой-то объект в радиусе до 1500 метров от здания существует вероятность перемещения к нему электрических разрядов по различным коммуникациям, способным проводить ток - системы электроснабжения, связи, газопровод. Это вызывает резкое возрастание напряжения в электрических сетях, приводящее к различным аварийным ситуациям – от выгорания микросхем в бытовых приборах до полного выхода из строя электрооборудования. Поэтому при приближении грозы следует выключить в доме все бытовые электроприборы, в первую очередь – спутниковые ресиверы, телевизоры, радиоприемники, стационарные и мобильные телефоны. Не лишним будет полностью обесточить жилье до полного прохождения грозового фронта. В грозу не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов и батарей отопления.

Печку или камин лучше не топить во время грозы, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает. Это относится и к кострам на улице и, особенно к железным мангалам.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Особенно, как говорят в народе, "притягивают молнию" тополя, дубы, сосны и ели. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией. В городе при приближении грозы постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если такой возможности нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. Крайне опасно в грозу разговаривать по мобильному телефону, при первых раскатах грома телефон следует немедленно отключить.

Опасно стоять у стены, вблизи которой растет высокое дерево, лучше держаться подальше от электропроводов, антенн и просто влажных стен. Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах. Особенно, если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, линии электропередачи, крупные металлические сооружения.

Автомобиль является безопасным убежищем и во время грозы лучше его не покидать. Нужно закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев. Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их нужно оставить подальше, уложив на землю и удалившись от них на время грозы на расстояние не меньше 30 метров. Ещё более опасно находиться в тракторе в открытом поле!

Вода – отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоёма в радиусе 100 метров. Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоёма. Не ищите укрытие в пойменных кустах! Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса (но не кучки деревьев на открытой местности) или до деревни. При этом старайтесь обходить стороной, метрах в двухстах, отдельно стоящие деревья и прочие высокие предметы.

Самая опасная ситуация складывается тогда, когда сразу за вспышкой молнии грохочет гром – значит, грозовое облако уже прямо над вами. Высчитать расстояние до грозового фронта можно, зафиксировав время между вспышкой молнии и последующим раскатом грома. Известно, что скорость распространения звука в воздухе ~ 344 м/с, т.е. за 3 секунды звук проходит примерно 1 км. Если время от вспышки молнии до грома постепенно сокращается, значит, гроза приближается к вам. Исходя из этого, можно рассчитать приблизительно расстояние до эпицентра грозы и принять меры по обеспечению своей безопасности.

Появление шаровой молнии - редкое, но вполне возможное явление не только в грозу, но и после неё, а также просто в жаркую погоду, когда влажность воздуха очень высока и в нем много статического электричества. При встрече с этим уникальным природным явлением нужно сохранять спокойствие и прекратить малейшие движения, потому что возникающий поток воздуха "потянет" шаровую молнию за собой, а при соприкосновении с чем-либо она "взрывается".

Эти простые правила помогут избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким.