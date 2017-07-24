Дворы Ухты приводят в порядок

24 июля 2017 года, 20:00 | Ухта
Фото администрации Ухты

В 2017 году в Ухте, а также в посёлках Ярега и Шудаяг отремонтируют 24 669,80 кв. метров асфальтового покрытия дворовых проездов. Работы будут завершены до 30 сентября, половина от их общего объема финансируется за счет средств гранта главы Коми, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый заместитель руководителя ухтинской администрации Пётр Артемьев 21 июля провел осмотр объектов, оценил качество работ и пообщался с подрядчиками.

Асфальтирование дворов началось 10 июля со сквозного участка дворовых территорий от дома 8/32 по проспекту Космонавтов до дома 27 по проспекту Ленина. Это один из самых крупных участков сплошного асфальтирования, площадь которого почти 2000 квадратных метров. Сегодня работы близятся к завершению.

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Около 3000 квадратных метров необходимо заасфальтировать на заезде с проспекта Ленина вдоль дома 77 и во дворах домов 20 – 22 по набережной Нефтяников. Начав 17 июля, рабочие сняли деформированное асфальтобетонное покрытие, провели разборку бортовых камней во дворе дома 21 и начали установку нового бордюра. При благоприятных погодных условиях объект будет сдан до 31 июля. На сроки сдачи может повлиять не только погода, но и автомобили местных жителей, которые, паркуясь в зоне ремонтных работ, мешают дорожникам производить срезку асфальта. Разъяснительная работа с населением проводится МУ "УЖКХ" совместно с управляющими организациями.

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Начаты работы по приведению в надлежащее состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 57, 61, 65 по проспекту Ленина, дворовых проездов многоквартирных домов 22, 32, 34 по проспекту Космонавтов.

Согласно техническому заданию, запланированы работы по асфальтированию дворовых проездов и подъездов к дворовым территориям по 64 многоквартирным домам. В перечень объектов, подлежащих ремонту, были включены участки, которые по итогам встреч депутатов Совета Ухты с населением были определены как наиболее "проблемные".

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Администрация не намерена сбавлять набранный темп по асфальтированию дворовых территорий: если в прошлом году было заасфальтировано 2550 квадратных метров дворовых проездов 9 многоквартирных домов, то в этом году в плане 64 объекта. При достаточном финансировании из республиканского и местного бюджетов, муниципалитет примет все необходимые меры по приведению проездов в надлежащее состояние.

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В мэрии отметили, что в настоящее время ведётся разработка муниципальной программы по благоустройству территории Ухты на 2018-2020 годы, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

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В соответствии с условиями приоритетного проекта, дворовая территория включается в программу только по инициативе жителей. В минимальный перечень работ в соответствии с программой войдут работы по ремонту дворовых проездов, организации дополнительного освещения, установки скамеек и урн; в дополнительные работы включены – устройство автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство детских и спортивных площадок и другое. Заявки от собственников помещении в многоквартирных домах на включение в программу 2018-2022 годов принимаются до 15 сентября.

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Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Экономика
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