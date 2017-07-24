Епархия Коми ищет певчего на клирос в кафедральном соборе

24 июля 2017 года, 19:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Желающие стать певчими на клиросе в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара завтра приглашаются на собрание, где будет разъяснена суть волонтерской миссии. Об этом "Комиинформу" сообщил архиепископ Питирим.

По словам Владыки, епархия в настоящее время остро нуждается в певчем для работы во время богослужений на левом клиросе в верхнем приделе собора. Во вторник, 25 июля, в 17.30 в здании воскресной школы на территории собора состоится собрание с желающими. Его проведет главный регент левого клироса.

"Пение на клиросе – это послушание, которое требует постоянства прикладываемых усилий, ответственного труда и серьезного подхода к делу, а также поддержки друг друга между певчими. Мы приглашаем всех желающих. Иметь опыт вокала не обязательно. Главное – желание выполнять важную для паствы главного собора в республике миссию", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что после отбора желающих обучение будет проводиться в удобное вечернее время. Помогать в этом будет главный регент левого клироса – специалист с высшим музыкальным (консерваторским) образованием.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: епархия
  Рубрика: Общество
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