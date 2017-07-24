Активисты ОНФ в Коми держат на контроле ход застройки жилого квартала в поселке Пичипашня
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми держат на контроле ход застройки жилого квартала в
поселке Пичипашня села Выльгорт Сыктывдинского района, сообщает пресс-служба ОНФ Коми.
Ранее активисты ОНФ в Коми получили коллективную жалобу, что в течение нескольких лет в Пичипашне, где в 2012-2014 гг. был построен квартал для
переселенцев из закрывающегося поселка Поинга, не решаются вопросы строительства инфраструктуры и исправления недостатков домов. В квартале
семь многоквартирных домов, построенных из щитовых панелей и покрытых металлическим сайдингом.
В мае 2017 г. общественники провели рейд и зафиксировали, что строения для переселенцев возведены в поле в стороне от самого населенного
пункта, а сам квартал не обустроен: территория недостроена, нет нормальной дороги, отсутствуют почта, аптеки, детский сад, нет магазинови уличного освещения, не ходят пассажирские автобусы.
В администрации главы Коми сообщили, что в квартале для переселенцев в Пичипашне запланированы работы по монтажу уличного освещения.
Транспортную инфраструктуру квартала руководство муниципалитета намерено обустроить в следующем году при поддержке республиканского бюджета: администрация района направила проектно-сметную документацию в региональный минстрой для проведения анализа и актуализации. В
администрации руководителя республики уточнили, что ориентировочная стоимость проекта на данный момент – свыше 52 млн руб.
"Обязательство властей – это серьезная подвижка в решении давней проблемы, на которую обращали внимание граждане. Сейчас главное, чтобы
начало процесса обустройства в Пичипашне не затягивалось и дальнейшие работы проводились качественно", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.
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