Расследование по делу "пичугинской" группировки находится в активной фазе

Расследование по делу "пичугинской" группировки находится в самой активной фазе. Об этом на пресс-конференции 24 июля заявил руководитель Следственного Управления СК России по Коми Андрей Исаев.

По делу ведется сбор доказательств, не все члены ОПГ задержаны и арестованы. Само задержание некоторых членов ОПГ в следственных органах республики называют самым масштабным делом года.

"Почему это произошло именно сейчас - просто поступил "сигнал", что в этот момент удобнее всего это сделать и технически, и процессуально, отреагировать именно в это время, - пояснил А.Исаев. - Была информация, что ряд лиц могут покинуть пределы, в том числе, пределы Российской Федерации. Нам нужно было, по крайней мере, задержать основной "костяк".

Более подробно о деле следователи расскажут чуть позже, когда будут собраны все основные доказательства. Ориентировочно - к концу года. О многих вещах по этому делу в СУ СК региона пока говорить не могут, они являются следственной тайной.

По делу возбуждаются новые составы, в том числе тяжкие и особо тяжкие, добавил А.Исаев.

***Юрий Пичугин и несколько членов ОПГ подозревается в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов (ст.ст.210, 222 УК РФ). По данным следствия, начиная с 1994 года

Юрий Пичугин, являясь так называемым "вором в законе", создал на территории республики преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

На первоначальном этапе деятельности участники преступной группы, используя различные методы, в том числе повреждение имущества и физическое насилие, незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества от противоправных посягательств. Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу.

Также источниками формирования общей кассы являлось перечисление денег от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, которые, даже будучи осужденными продолжали совершать преступления, других лиц, систематически занимавшихся преступной деятельностью, а также совершение крупных хищений из продуктовых и промышленных магазинов, разбойных нападений, хищения нефтепродуктов, совершение телефонных мошенничеств и мошеннических действий с объектами недвижимости.

С конца 1990-х Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

В период с 2003 года по 2006 год денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, участники ОПГ стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, пассажирских и грузоперевозкок, лесозаготовкой.

1 марта Юрия Пичугина этапировали в СИЗО Лефортово. В Москву его доставили для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Ранее сыктывкарский суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Пичугина, Хадиса Азизова, Максима Абубакарова, Сергея Солдатова и Александра Егорова. 19 февраля аналогичная мера пресечения была избрана Октаю Эфендиеву, Сергею Вануйто, Ахмеду Исаеву, Алексею Рохлину.

Еще два фигуранта уголовного дела – Махач Азизов и Виктор Карпов – в связи с неустановлением их местонахождения объявлены в федеральный розыск.

На прошлой неделе Верхсуд Коми решил, что Юрий Пичугин на время следственных действий останется в Лефортово, не удовлетворив апелляционную жалобу его защитников.