Врачи Консультативно-диагностического центра Коми провели 22 выезда в районы продолжительностью 78 дней

В первом полугодии 2017 года бригады выездной диагностической поликлиники Консультативно-диагностического центра провели 12674 осмотра пациентов. Всего за полугодие специалисты по выездной диагностике провели 22 выезда в 16 муниципалитетов региона, общее количество дней работы составило – 78, сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

Кроме того, благодаря работе выездных специалистов жители сельских населенных пунктов проходят ультразвуковые исследования и исследования функциональной диагностики. За полгода в рамках выездной работы проведено 3655 исследований.

Прием на территориях проводят врачи всех основных медицинских направлений: онколог, кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, пульмонолог, уролог. На месте врачи осматривают пациентов, проводят медицинские, консультации, в случае необходимости выдают направления на лечение в республиканских учреждениях здравоохранения.

Работа специалистов строится с учетом плана, сформированного по согласованию с территориями, выезды производятся каждый месяц. Состав мобильной бри­гады также формируется по потребности, которую определяют руководители территориальных учреждений здравоохранения, для каждого выезда набор специалистов свой. Наиболее всего за 6 месяцев 2017 года были востребованы онколог-маммолог (проведено 2952 приема), офтальмолог (1966), кардиолог (1805) и ортопед (1027).

Организация предварительных заявок позволяет охватить осмотрами всех, кому это необходимо. В рамках выездной работы специалистов Консультативно-диагностического центра и других учреждений здравоохранения население активно включается в прохождение диспансеризации. Количество обращений к выездным специалистам по поводу диспансеризации за 6 месяцев года составило 7939.

Оповещение о приеме выездной поликлиники производится заранее силами районных и местных администраций, а также местных СМИ.

Регулярные выезды в районы совершают маммографические, флюорографические передвижные установки со специалистами и спецавтомобиль Республиканской станции переливания крови.

Напомним, что обеспечение доступности оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах – одна из ключевых задач стратегического развития здравоохранения в Республике Коми, поставленная главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. В соответствии с этой задачей утверждена отдельная "дорожная карта".