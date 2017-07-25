В Коми снизилось число преступлений, совершенных детьми и подростками, а также в отношении них
В Коми снизилось число преступлений, совершенных детьми и подростками, а также в отношении них. 2015 и 2016 годы отмечались значительным количеством преступлений этой категории.
Как сообщил на пресс-конференции руководитель СУ СК России по Коми Андрей Исаев, органы следственного управления приняли непосредственное участие в работе по их пресечению, расследованию и профилактике.
Именно в этом видят причину того, что в первом полугодии 2017-го количество подобных преступлений в республике снизилось: в отношении несовершеннолетних - на 10,9%, совершенных несовершеннолетними – на 43,2%.
Снижение количества подобных преступлений произошло практически во всех городах и районах республики, отмечают следственные органы региона.
Вместе с тем, рост преступлений в отношении несовершеннолетних отмечается в Печоре, а совершенных несовершеннолетними - в Сысольском и Усть-Цилемском районах.
Несмотря на тенденцию к снижению преступности, в этом году зарегистрировано одно убийство несовершеннолетнего, три изнасилования, 13 фактов совершения в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера, а также 36 уголовных дел по фактам совершения развратных действий и вступления в половую связь с несовершеннолетними, не достигшими шестнадцатилетнего возраста.
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