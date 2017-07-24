В Коми зарегистрировано меньше преступлений в сравнении с первым полугодием 2016-го

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Коми подвели итоги работы за первое полугодие 2017-го. Как показывает состояние и динамика преступности, преступлений за отчетный период зарегистрировано меньше в сравнении с первой половиной года 2016-го.

Всего в республике зарегистрировано 8941 преступление, что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, привел статистику на пресс-конференции 24 июля руководитель ведомства Андрей Исаев.

На 30,4% уменьшилось количество преступлений против личности, на 8,9% - тяжких и особо тяжких преступлений.

Существенно с 65 до 32 (на 50,8%) уменьшилось количество убийств и покушений на них. Между тем, незначительно с 17 до 19 (на 11,8%) выросло число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Снизилось количество изнасилований с 13 до 11 (на 15,4%), не на много с 25 до 28 (на 12%) увеличилось количество насильственных действий сексуального характера.

Большинство из преступлений раскрыто, виновные предстали перед судом. Одновременно следователями во взаимодействии с оперативными службами других правоохранительных органов продолжается работа по нераскрытым делам.

Из преступлений прошлых лет следователями Коми расследовано 35. Работа в этом направлении продолжается.