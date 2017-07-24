Болельщики сыктывкарского "Строителя" подарили команде новый талисман

24 июля 2017 года, 17:35 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Руководство сыктывкарской команды по хоккею с мячом "Строитель" и новые игроки встретились с самыми преданными болельщиками клуба. Сыктывкарцы, поддерживающие клуб, имели возможность пообщаться с игроками и главным тренером Павлом Францем.

От имени фанатов выступил Игорь Зибарев. Он поприветствовал новичков, но при этом отметил, что рано еще делать какие-то выводы.

"Поле покажет, кто из вас на что способен. Кто сможет привести команду к победе, кому будет доверять тренерский штаб", - заявил И.Зибарев.

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Болельщики преподнесли клубу подарок – плюшевого белого мишку в форме "Строителя" под номером 12. Они надеются, что новый талисман, символизирующий единение клуба и болельщиков, принесет команде удачу в Суперлиге.

"Я искренне благодарен болельщикам, которые даже в самые тяжелые времена ходили на стадион и сопровождали команду на выездах", - сказал директор "Строителя", президент Федерации хоккея с мячом Коми Константин Агафонов.

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Он сообщил, что новый талисман займет место в клубном автобусе и будет сопровождать команду в поездках на игры.

Илья Баканов
  Ключевые слова: хоккей, строитель, болельщики
  Рубрика: Спорт
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