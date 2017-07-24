Минсельхоз Коми проверит эффективность работы СПК "Пожег"

Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев встретился с аграриями Усть-Куломского района.

По информации пресс-службы Минсельхоза, фермеры и руководители сельскохозяйственных организаций рассказали о планах и поделились проблемами, мешающими их развитию. По итогам встречи Анатолий Князев дал ряд поручений сотрудникам министерства.

"Я намерен отправить команду министерства в СПК "Пожег". Предприятие пока работает неэффективно, делает ставку только на получение субсидий. Это путь в никуда. Предприятию нужно просчитать, какие виды продукции выгоднее продавать и по какой цене. Определиться, какая нужна техника и запланировать ее приобретение в лизинг. Также необходимо пересмотреть штатное расписание и дисциплину на производстве. В этом должны помочь разнопрофильные специалисты министерства. Они проанализируют ситуацию, составят экономически эффективный план работы, дадут рекомендации, как действовать дальше", - прокомментировал Анатолий Князев.

В СПК "Пожег" содержится 300 голов крупного рогатого скота, в том числе 185 коров, молочная продуктивность которых составляет 2293 кг в год. В 2016 году хозяйство получило государственную поддержку из регионального и федерального бюджетов 10,4 миллиона рублей. За январь-июнь 2017 года – 2,8 миллиона рублей. В прошлом году здесь состоялось открытие фермы на 200 голов после реконструкции. Проект обошелся в 27,3 миллиона рублей. На его реализацию была предоставлена государственная поддержка из республиканского бюджета в 23,6 миллиона рублей.

Также на встрече аграрии поделились, что недовольны качеством банковского обслуживания. У многих фермеров с небольшим оборотом львиная доля субсидий уходит на обслуживание банковского счета, куда эти субсидии перечисляются: в год порядка 25 тысяч рублей. Проблема встает и с получением кредитов – как инвестиционных, так и краткосрочных. На подготовку справок уходит слишком много времени, часто встречаются отказы в предоставлении кредитов, даже если есть залоговое имущество. Все эти вопросы будут подниматься Заместителем Председателя Правительства на ближайших встречах с руководителями банков.

***Усть-Куломский район занимает 6,3% (2637 тыс. га) площади Республики Коми, на его долю приходится 9,1% (37,9 тыс. га) площади сельскохозяйственных угодий, в том числе 10,5% (10,5 тыс. га) площади пашни. На территории района работает две сельскохозяйственные организации – СПК "Пожег" и СПК "Помоздино". 4 объекта переработки – ООО "Усть-Куломская МТС", МУП "Усть-Куломский хлебозавод", СППСК "Усть-Куломский", СППССК "Комиагрорегион"

На территории района зарегистрировано 35 фермерских хозяйств (11% от общей численности в республике), с 30 организациями заключены соглашения о государственной поддержке.

В районе содержится 2,2 тыс. голов КРС, в том числе 1,2 тыс. коров. Среднегодовой надой молока на одну корову составляет 2695 кг.

В 2016 году сельхозпроизводителям района оказана поддержка из республиканского бюджета на сумму 46,7 млн. рублей.