В Сыктывкаре перекроют улицу Пушкина
24 июля 2017 года, 17:00 | Сыктывкар
В Сыктывкаре перекроют улицу Пушкина, а также ограничат движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту.
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях по ул. Пушкина с 25 июля по 6 августа будет действовать ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части в районе дома №88.
Кроме того, в связи с вырубкой тополей с 25 июля по 1 августа ограничат движение транспорта на 1/4 ширины проезжей части по Октябрьскому проспекту в районе дома № 123.
Комиинформ
Рубрика: Общество
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми