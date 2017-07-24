В Сыктывкаре перекроют улицу Пушкина

24 июля 2017 года, 17:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкаре перекроют улицу Пушкина, а также ограничат движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту.

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях по ул. Пушкина с 25 июля по 6 августа будет действовать ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части в районе дома №88.

Кроме того, в связи с вырубкой тополей с 25 июля по 1 августа ограничат движение транспорта на 1/4 ширины проезжей части по Октябрьскому проспекту в районе дома № 123.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Общество
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