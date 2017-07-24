Хоккеист Евгений Леухин: "Наша задача на сезон – сражаться за Республику Коми"

На встрече, организованной сыктывкарским хоккейным клубом "Строитель", болельщики смогли пообщаться с восемью новичками команды, которые готовятся к старту в Суперлиге по хоккею с мячом.

Пожалуй, самое громкое приобретение команды – Максим Немцев. Защитник перешел из клуба "Старт" (Нижний Новгород) и является кандидатом в сборную России. В немалой степени на его решение сменить место жительства повлияло то, что главный тренер "Строителя" - его кумир Павел Франц.

"Для меня большой стимул работать под руководством Павла Яковлевича. Это счастье работать с таким защитником", - сказал М.Немцев. Перед тем, как отвечать на вопрос, он попросил разрешения не вставать с места, потому что "Павел Яковлевич с утра нагрузил".

Физической нагрузке при подготовке команды к сезону отводится много времени. Не все новички привыкли к ежедневным двухразовым тренировкам.

"Не секрет, что мы пока не можем тягаться с монстрами хоккея с мячом из Сибири. Поэтому надо выигрывать за счет желания. А желание надо подкреплять физикой", - объяснил уклон в сторону физподготовки еще один новобранец клуба, экс-защитник "Родины" из Кирова Евгений Леухин.

Похоже, именно он является главным заводилой команды. Во всяком случае, вне поля. Он первым вызвался отвечать на вопросы и даже в шутку был готов отвечать за одноклубников.

"Сразу побед не бывает. Сначала надо сплотить коллектив, стать командой. Подобрался отличный коллектив. Атмосфера дружная, веселая. Постоянно шутим, это помогает переносить нагрузки. Наша задача на сезон – сражаться за республику", - заявил Е.Леухин.

Судя по одобрительным улыбкам руководства команды, молодой хоккеист произнес правильные слова.

Практически легионером можно считать еще одного новобранца "Строителя". Денис Садаков приехал в Сыктывкар из Финляндии, где выступал за клуб "Акилес".

Он признался, что менталитет и уклад жизни там совсем другой. Но к Сыктывкару он уже успел привыкнуть, каких-то бытовых проблем нет. Впрочем, как и у остальной команды.