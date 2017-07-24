Хоккеист Евгений Леухин: "Наша задача на сезон – сражаться за Республику Коми"

24 июля 2017 года, 16:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

На встрече, организованной сыктывкарским хоккейным клубом "Строитель", болельщики смогли пообщаться с восемью новичками команды, которые готовятся к старту в Суперлиге по хоккею с мячом.

Пожалуй, самое громкое приобретение команды – Максим Немцев. Защитник перешел из клуба "Старт" (Нижний Новгород) и является кандидатом в сборную России. В немалой степени на его решение сменить место жительства повлияло то, что главный тренер "Строителя" - его кумир Павел Франц.

"Для меня большой стимул работать под руководством Павла Яковлевича. Это счастье работать с таким защитником", - сказал М.Немцев. Перед тем, как отвечать на вопрос, он попросил разрешения не вставать с места, потому что "Павел Яковлевич с утра нагрузил".

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Физической нагрузке при подготовке команды к сезону отводится много времени. Не все новички привыкли к ежедневным двухразовым тренировкам.

"Не секрет, что мы пока не можем тягаться с монстрами хоккея с мячом из Сибири. Поэтому надо выигрывать за счет желания. А желание надо подкреплять физикой", - объяснил уклон в сторону физподготовки еще один новобранец клуба, экс-защитник "Родины" из Кирова Евгений Леухин.

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Похоже, именно он является главным заводилой команды. Во всяком случае, вне поля. Он первым вызвался отвечать на вопросы и даже в шутку был готов отвечать за одноклубников.

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"Сразу побед не бывает. Сначала надо сплотить коллектив, стать командой. Подобрался отличный коллектив. Атмосфера дружная, веселая. Постоянно шутим, это помогает переносить нагрузки. Наша задача на сезон – сражаться за республику", - заявил Е.Леухин.

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Судя по одобрительным улыбкам руководства команды, молодой хоккеист произнес правильные слова.

Практически легионером можно считать еще одного новобранца "Строителя". Денис Садаков приехал в Сыктывкар из Финляндии, где выступал за клуб "Акилес".

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Он признался, что менталитет и уклад жизни там совсем другой. Но к Сыктывкару он уже успел привыкнуть, каких-то бытовых проблем нет. Впрочем, как и у остальной команды.

Илья Баканов
  Ключевые слова: хоккей, строитель, игроки
  Рубрика: Спорт
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