В Вуктыле на скамью подсудимых отправится похититель породистых щенков

Заместитель прокурора Вуктыла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием установлено, что в ночь с 19 на 20 июня 2017 г. житель Вуктыла распивал спиртное с приятелем на его даче. В ходе дачного застолья гость обратил внимание, что на соседнем участке в вольере находятся несколько среднеазиатских овчарок со щенками. Мужчина разрезал ограждение ножницами по металлу и украл двух щенков, причинив их владелице ущерб в размере 80 тыс. рублей.

Похищение овчарок раскрыть удалось довольно быстро. Щенков вернули хозяйке, а их похититель предстанет перед судом.

Уголовное дело расследовано ОМВД России по г. Вуктылу.