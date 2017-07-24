Мэрия Сыктывкара разъясняет порядок размещения и обслуживания мест сбора бытовых отходов

24 июля 2017 года, 16:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Мэрия Сыктывкара разъясняет порядок размещения и обслуживания мест сбора бытовых отходов.

По федеральному законодательству и по утвержденным решением Совета Сыктывкара правилам благоустройства собственники индивидуальных жилых домов до момента появления в республике регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами должны самостоятельно заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов и обеспечивать либо их доставку на полигон, либо заключать договоры со специализированными организациями по сбору и вывозке мусора во избежание образования несанкционированных свалок.

Что касается многоквартирных домов, то обязанность поддерживать чистоту и порядок на закрепленных территориях возложена на управляющие компании, которые согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда устанавливают на обслуживаемой территории контейнеры для сбора мусора, обеспечивают подъезд к ним, освещение и уборку контейнерных площадок, организуют вывоз отходов по графику, содержат контейнеры в надлежащем состоянии. Муниципалитет совместно с санэпидемстанцией согласовывает дислокацию мест сбора и накопления бытовых отходов жилфонда.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Александра Гонтаря, в городе налажена системная работа по ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок. В частности, специалисты управления совместно с сотрудниками Управления МВД по Сыктывкару регулярно выходят в рейды, фиксируют факты выброса горожанами мусора на проезжей части, в зеленых зонах и составляют протоколы об административных правонарушениях, направляют их в мировой суд для вынесения решения о наказании.

Для физических лиц, устраивающих несанкционированные свалки бытовых отходов на территории муниципалитета, предусмотрено наказание, в том числе штраф в размере от трех тысяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Кроме того, Управлением ЖКХ ежемесячно проводится разъяснительная работа среди горожан, проживающих в частном секторе.

"Мы информируем население об ответственности за организацию мест временного хранения и вывоза твердых бытовых отходов, рассказываем, как оформить договорные отношения, - пояснил А. Гонтарь. - Жители должны осознавать меру ответственности и способствовать сохранению чистоты и порядка".

Комиинформ
  Рубрика: Экология
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