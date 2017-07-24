Сыктывкарский "Строитель" представил болельщикам новых игроков

Восьмерых новичков представил сыктывкарский "Строитель" на встрече с болельщиками, прошедшей 24 июля. Клуб серьезно обновил состав, готовясь к возвращению в Суперлигу по хоккею с мячом.

На презентации присутствовали:

- Защитник Сергей Филатов, КМС, играл в команде "Волга" (Ульяновск);

- Защитник Максим Немцев, КМС, пришел из клуба "Старт" (Нижний Новгород) , играл в клубах "Мурман", "Енисей-2";

- Вратарь Денис Гутаренко, МС, пришел из команды "Динамо-Казань", играл в клубах "Зоркий", "Маяк";

- Полузащитник Максим Зубарев, МС, пришел из команды "Динамо-Казань", играл в командах "Родина", "Енисей", "Динамо-Казань";

- Защитник Евгений Леухин, КМС, перешел из клуба "Родина" (Киров");

- Вратарь Максим Шакиров, КМС, перешел из клуба "Родина" (Киров);

- Полузащитник Ренат Зиганшин, МС, перешел из команды "Динамо" (Москва"), воспитанник клуба "СКА-Нефтяник" (Хабаровск);

- Нападающий Денис Садаков, перешел из финского клуба "Акилес", воспитанник кировской школы хоккея.

Президент Федерации хоккея с мячом Коми, директор ХК "Строитель" Константин Агафонов сообщил, что Суперлига требует как укрепления материально-технической базы, так и новых игроков, что и было сделано.

"Рад, что ребята откликнулись на приглашение из Сыктывкара. Мы возлагаем на них большие надежды, чтобы они показали воспитанникам нашей школы, как играют в Суперлиге", - заявил К.Агафонов.

Он признался, что переговоры с игроками велись еще по ходу прошлого сезона. Кандидатуры отбирал главный тренер команды Павел Франц. Сейчас перед практически новым коллективом поставлена задача наиграть командные связи.

Руководство клубы сделало ставку на молодых игроков, но уже имеющих опыт выступлений на высшем уровне. Средний возраст команды – 23 года.