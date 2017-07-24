Жителей Коми приглашают принять участие в разработке Стратегии-2035

24 июля 2017 года, 15:30 |
Фото Антона Пархачёва

Министерство экономики Коми приглашает жителей республики и представителей бизнес-сообщества принять участие в разработке Стратегии-2035.

Как пояснили в ведомстве, разработка стратегии социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года (Стратегия-2035) идет в соответствии с Федеральным законом № 172 "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Стратегия-2035 станет основополагающим документом государственного планирования Республики Коми. Главная её цель – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения региона. Стратегия-2035 определит основные направления развития человеческого капитала и экономики, сбалансированного территориального развития и совершенствования системы управления республики. При её создании будет учитываться лучший мировой и отечественный опыт в стратегическом планировании.

Министерство экономики приглашает жителей республики и представителей бизнес-сообщества принять участие в разработке Стратегии-2035, заполнив анкету для мониторинга общественного мнения относительно перспектив социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года. Высказать свое мнение можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сбор предложений по разработке Стратегии-2035, информирование о ходе ее разработки и общественное обсуждение проекта Стратегии-2035 будут организованы на портале "Активный регион". С помощью этой информационной площадки будут определены совместные представления жителей, организаций, общественных объединений и органов власти о перспективном облике Республике Коми, ее долгосрочном развитии в Стратегии-2035.

Замечания и предложения по Стратегии-2035 могут быть направлены по электронной почте на адрес 2035@rkomi.ru

Комиинформ
  Ключевые слова: стратегия
  Рубрика: Экономика
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