Игорь Лялин: "Новые технологии позволяют современному следователю раскрывать то, что раньше было невозможно"

Сегодня, 25 июля, следователи Коми и страны отмечают профессиональный праздник – День сотрудника следственных органов. В честь него "Комиинформ" публикует интервью с руководителем следственного отдела по г.Усинск СУ СК России по Республике Коми – Игорем Лялиным.

Усинский отдел несколько лет подряд становится первым по показателям работы. У Игоря Лялина мы узнали, как этого удается достигнуть, кто и почему приходит в эту нелегкую профессию, кому здесь сложнее, а также к чему идут технологии будущего, чтобы помогать следователю раскрывать самые неординарные преступления.

- Как и когда вы пришли в профессию?

- В 2003 году после окончания института устроился в органы прокуратуры Кировской области, где работал следователем. Профессию выбрал, так как считаю ее интересной, всегда происходит что-то новое, к каждой ситуации нужен свой подход, так что скучать на работе не приходится.

- Общая статистика по делам Вашего отдела?

- За шесть месяцев 2017 года следователями отдела окончено производством 27 уголовных дел, из них три - по фактам убийств (ст.105 УК РФ); три - по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), одно - по факту изнасилования (ст.131 УК РФ), три – по фактам невыплаты заработной платы (ст.145.1 УК РФ), столько же – по налоговым преступлениям (ст.ст.199,199.1 УК РФ), два – по фактам применения насилия в отношении представителей власти (ст.318 УК РФ); одно - по факту превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ), два – по фактам нарушений правил техники безопасности при производстве работ на взрывоопасных объектах, повлекших смерть человека (ст.217 УК РФ), одно – по факту незаконной организации и проведения азартных игр (ст.171.2 УК РФ), одно – по факту экстремистских проявлений (ст.282 УК РФ).

- Ваш отдел - один из лучших в Управлении, как это удалось?

- Действительно, наш отдел признавался лучшим по итогам работы за 2013, 2014, 2015 годы. Сказать по правде, работая все эти годы, мы не стремились стать лучшими, мы просто выполняли поставленные перед нами задачи, старались не допускать негативных моментов в работе. Видимо, у нас это получалось немного лучше, чем у других. Конечно, это было нелегко, потому что объемы работ большие, большую часть своего времени сотрудники отдела проводят на работе. При этом, у нас и город не самый "простой" в республике. Здесь функционируют организации, работающие в нефтегазовой промышленности, а отсюда и соответствующие преступления: производственные травмы, нефтеразливы, уклонение от уплаты налогов, невыплата заработной платы. Все эти преступления являются одними из самых сложных, предусмотренных уголовным кодексом РФ.

- Каков кадровый состав вашего отдела? Как подбираются сотрудники?

- Следственный отдел у нас небольшой - пять сотрудников. Вместе с тем, нам удается выполнять поставленные задачи. Подбором сотрудников занимается отдел кадров следственного управления.

- Каковы особенности вашей работы? Что входит в ваши обязанности?

- Если в двух словах, то за все в следственном отделе отвечаю я как руководитель следственного отдела, в том числе и за недостатки в работе подчиненных сотрудников. В целом в мои обязанности входит общее руководство следственным отделом, изучение уголовных дел, материалов проверок, контроль работы подчиненных сотрудников, взаимодействие с другими правоохранительными органами, расположенными на территории Усинского района республики.

- Как у вас проходит рабочий день? Сколько он длится?

- Рабочий день начинается в 8-9 часов и заканчивается в среднем в 20 часов. Обычно в течение дня я проверяю ход и качество исполнения следователями запланированных проверочных мероприятий, следственных действий, изучаю уголовные дела, материалы проверок, готовлю письменные указания, докладные записки во исполнение поручений и заданий следственного управления. Одновременно я сам расследую уголовные дела.

- Вы помните свой первый выезд? Как это было? Не было ли страшно, ведь на месте бывают ужасные вещи?

- Да, первый выезд конечно помню. Это было убийство пенсионера. Преступление на тот момент фактически было раскрыто, и сейчас я понимаю, что никакой сложности такое преступление не представляет, нужно только правильно собрать доказательства, но в тот момент, поскольку опыта работы у меня не было, мне все представлялось наоборот. Страшно не было, как говорят, бояться нужно живых, а не мертвых, скорее, бывало неприятно, потому что действительно на месте происшествия чего только не бывает. Тогда помню было страшно что-то сделать неправильно, так как именно от следователя зависит, понесет преступник наказание или нет.

- Любая ли деталь относится к вещественным доказательствам?

- Да, любой предмет, вещь, документ могут быть отнесены к вещественным доказательствам, если они имеют значение для установления обстоятельств уголовного дела. Это определяет сам следователь, выносит постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств.

- Расскажите о наиболее важных делах за прошедший год и первую половину этого?

- Первое что приходит на ум, это убийство трех вахтовиков в одной из квартир Усинска. В апреле прошлого года в скорую помощь позвонил мужчина, сказал, что он находится в квартире, ранен, двое его товарищей убиты. Выехав на место, сотрудники скорой помощи не смогли попасть в квартиру, так как потерпевший был не в состоянии ее открыть, пришлось вскрывать квартиру вместе с сотрудниками МЧС. Затем потерпевший был доставлен в больницу, выяснилось, что он сильно избит, а также ему было нанесено несколько ножевых ранений. К сожалению, спасти его врачам не удалось. Перед смертью он успел рассказать, что ночью в квартиру ворвались двое неизвестных молодых людей, которые избили его и убили двух его товарищей. Действительно в квартире были обнаружены два тела мужчин с множественными повреждениями. Можно сказать, что вся квартира была в крови: на полу, на стенах, на потолке. Следователями отдела был проведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты следы, которые впоследствии позволили идентифицировать преступников.

На протяжении двух дней преступление оставалось нераскрытым. За это время следователями и оперативными сотрудниками полиции был проведен большой объем работы, в результате чего преступники были установлены, ими оказались двое молодых людей. Как выяснилось, эти потерпевшие, находясь в квартире, забыли закрыть на ночь дверь. Ночью молодые люди зашли в квартиру, после чего один из потерпевших проснулся и стал их выгонять, на этой почве между молодыми людьми и мужчиной возникла ссора, после чего молодые люди битой и бутылкой избили всех мужчин, нанеся более 30 ударов, а третьему потерпевшему также нанесли несколько ударов ножом. После этого молодые люди скрылись с места преступления, похитив личные вещи и деньги потерпевших.

- Изменились ли преступления по составу?

- Конечно, жизнь не стоит на месте и соответственно меняется и уголовный кодекс, меняются и дополняются старые статьи кодекса, а также добавляются новые, исходя из реалий нашего времени. С развитием информационно-телекоммуникационных технологий много преступлений совершается с использованием сети интернет, это и различные виды мошенничества, краж, проведение азартных игр, преступления, посягающие на неприкосновенность частной жизни.

- Есть много фильмов про расследования. Насколько там все близко к реальности?

- Элементы реальности, конечно, в этих фильмах есть, но есть также много выдуманного, а иногда даже не соответствующего действительности. Но это же кино, и зрителю так интереснее смотреть, главное, чтобы зритель все не воспринимал за правду.

- Как изменились технологии, с помощью которых удается раскрывать преступления в целом - применяемые следователем в работе?

- На мой взгляд, очень большой прорыв в раскрытии преступлений появился после начала проведения генетических экспертиз. Благодаря этому было раскрыто много преступлений, совершенных в прошлые годы, по биологическим следам, оставленным на местах преступлений. При отсутствии технологий раскрыть данные преступления ранее не представлялось возможным. К примеру, даже если преступник просто прикоснулся к какому либо предмету или одежде потерпевшего, можно выделить его генетический профиль и впоследствии идентифицировать его, что будет являться неопровержимым доказательством, поскольку днк профили уникальны, как отпечатки пальцев. Помимо этого появилось множество криминалистической техники для обнаружения следов преступлений на местах преступлений, комплексы по анализу биллинговой информации, способные установить местонахождение, передвижение в определенное время как человека, так и группы лиц, например, преступной группировки. Новые технологии постоянно внедряются в следственную работу, поскольку с учетом развития технологий, меняются и преступники и если использовать только старые методы, то их можно никогда не найти.

- Проще ли воспринимаются с опытом страшные картины, которые приходится видеть на работе?

- Мне никогда страшно не было, иногда бывает неприятно в зависимости от ситуации.

- Что больше вам приносит удовольствие от работы?

- Меня радует, когда поставленные цели достигаются без всяких срывов, которые, зачастую возникают в силу различных причин.

- В этой профессии сложнее мужчинам или женщинам? Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в Следственном комитете РФ?

- На мой взгляд, работа следователя - это мужская работа по многим причинам. По работе приходится общаться с самым различным контингентом, у женщин это получается не всегда. Кроме того, не все женщины могут перенести, как вы сказали, страшные вещи, которые бывают на местах преступлений. Кроме того, работа следователя отнимает очень много времени, а женщина, это, прежде всего, чья-то мама, и здесь придется выбирать, либо жертвовать работой, либо семьей. Вместе с тем, в системе следственного комитета есть много других должностей, кроме следователя, где женщины могут успешно работать.

- Что бы вам хотелось пожелать коллегам в профессиональный праздник?

- Прежде всего, я хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия и терпения в нашей нелегкой, и, несомненно, нужной работе.