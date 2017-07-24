В Год добрых дел в Прилузье собирают вещи для нуждающихся

24 июля 2017 года, 16:10 | Прилузский
Фото ЦСЗН Прилузского района

Центр по представлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района запустил благотворительную акция "Семья помогает семье". Таким образом специалисты центра напоминают о своей "Гуманитарной кладовой".

Банк вещей, или Гуманитарная кладовая, – это место, куда желающие могут принести свои бывшие в употреблении, но сохранившие хорошее состояние вещи. Это могут быть одежда, книги, игрушки – все, что пригодится семьям, оказавшимся в тяжелом материальном положении.

Специалисты Центра раздают собранные вещи малообеспеченным семьям. Происходит это и в самом Объячево, и в отдаленных сельских поселениях, куда выезжают сотрудники ЦСЗН. Например, во время ярмарок социальных услуг, когда сотрудники различных организация социальной сферы рассказывают местным жителям о своей деятельности, консультируют людей.

Заместитель руководителя ЦСЗН Койгородского района Галина Новикова отметила, что Гуманитарная кладовая работает круглогодично. Акцию запустили для того, чтобы лишний раз напомнить людям о возможности совершить доброе дело. А в период подготовки к школе, малообеспеченные семьи так нуждаются во внимании и помощи.

Если вы хотите принять участие в акции "Семья помогает семье", следует позвонить по телефону (82133)2-26-28, Новикова Галина Александровна.

Илья Баканов
  Ключевые слова: семьи, помощь, дети, Год добрых дел, акции
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:32 21.07.2017
Сотрудники соцзащиты Койгородского района поддержали Год добрых дел через федеральное телевидение
12:48 21.07.2017
Мэрия Сыктывкара поддержала грантами три молодёжных проекта
16:40 20.07.2017
Мохчинские пожарные установили памятную плиту председателю Совета крестьянских депутатов на Печоре


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus