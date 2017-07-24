В Год добрых дел в Прилузье собирают вещи для нуждающихся

Центр по представлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района запустил благотворительную акция "Семья помогает семье". Таким образом специалисты центра напоминают о своей "Гуманитарной кладовой".

Банк вещей, или Гуманитарная кладовая, – это место, куда желающие могут принести свои бывшие в употреблении, но сохранившие хорошее состояние вещи. Это могут быть одежда, книги, игрушки – все, что пригодится семьям, оказавшимся в тяжелом материальном положении.

Специалисты Центра раздают собранные вещи малообеспеченным семьям. Происходит это и в самом Объячево, и в отдаленных сельских поселениях, куда выезжают сотрудники ЦСЗН. Например, во время ярмарок социальных услуг, когда сотрудники различных организация социальной сферы рассказывают местным жителям о своей деятельности, консультируют людей.

Заместитель руководителя ЦСЗН Койгородского района Галина Новикова отметила, что Гуманитарная кладовая работает круглогодично. Акцию запустили для того, чтобы лишний раз напомнить людям о возможности совершить доброе дело. А в период подготовки к школе, малообеспеченные семьи так нуждаются во внимании и помощи.

Если вы хотите принять участие в акции "Семья помогает семье", следует позвонить по телефону (82133)2-26-28, Новикова Галина Александровна.