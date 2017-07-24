В Корткеросском районе полномочия депутата-нарушителя пришлось прекращать через суд

В Корткеросском районе суд прекратил полномочия депутата совета сельского поселения, сообщает прокуратура Коми. С таким требованием в суд пришлось обращаться прокуратуре, поскольку добровольно совет сельского поселения "Сторожевск" отказался слагать полномочия депутата, нарушившего требования закона.

Прокуратура Корткеросского района в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявила нарушения в деятельности совета сельского поселения "Сторожевск".

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. Указанные сведения лицо, замещающее или занимающее муниципальную должность, обязано предоставлять ежегодно до 1 апреля.

В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения перечисленных выше ограничений.

Прокуратурой установлено, что один из депутатов Совета сельского поселения "Сторожевск" Корткеросского района вопреки требованиям закона до 1 апреля 2017 года не предоставил сведения о доходах, расходах за 2016 год.

По итогам проверки прокуратурой Корткеросского района в Совет сельского поселения "Сторожевск" внесено представление. Совет, рассмотрев его, принял решение об отклонении представления прокурора.

Прокуратура обратилась в Корткеросский районный суд с административным исковым заявлением о признании бездействия совета сельского поселения "Сторожевск" незаконным и возложении обязанности прекратить полномочия депутата-нарушителя.

На минувшей неделе суд удовлетворил заявление в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.