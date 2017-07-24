В Сыктывкаре разыскивается подозреваемый в краже из кошелька посетительницы магазина

24 июля 2017 года, 15:00 | Сыктывкар
Фото МВД по Коми

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Сыктывкару разыскивается подозреваемый в краже денежных средств из кошелька, забытого посетительницей магазина.

Установлено, что девушка, находясь в продовольственном магазине по Октябрьскому проспекту, 53, достала из кошелька 1000 рублей и оставила бумажник в ячейке для хранения вещей. После посещения торгового зала сыктывкарка открыла ячейку и положила купленные продукты в сумку, а затем покинула магазин. Кошелек она забыла в ячейке.

Следом в магазин зашел мужчина и, увидев открытый шкафчик, направился к нему. Заметив кошелек, он достал оттуда денежные средства в сумме 6 тысяч рублей, закрыл ячейку и отправился в зал. Спустя несколько минут покупатель покинул магазин.

По подозрению в совершении кражи разыскивается мужчина на вид 50-55 лет, рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с сединой. Был одет: рубашка светло-синего цвета, серые классические брюки, коричневые туфли, при себе имел пакет черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о данном факте, личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: (8212) 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02 (дежурная часть) или 28-26-67 (уголовный розыск).

Комиинформ
  Ключевые слова: МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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