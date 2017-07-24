В поселках Поляна и Керки Сосногорского района появятся новые спортивные площадки

В Сосногорском районе продолжается реализация "Народных проектов". В рамках регионального проекта, предложенного в прошлом году Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, уже совсем скоро сразу в двух населенных пунктах муниципалитета появятся новые спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации района.

Подготовительные работы для размещения тренажерных комплексов уже проведены. Так, в поселке Поляна площадка разместится в самом центре населенного пункта. Рядом уже существует игровая зона для самых юных местных жителей, а скоро здесь появится объект и для ребят постарше.

"В последнее время у детей все чаще развиваются простудные заболевания, также у многих школьников выявлены нарушения осанки. Причина всех этих проблем – дефицит движения. Дети полдня сидят в школе, а большинство из них, и приходя домой, отдают предпочтение компьютерам и телевизору вместо прогулок на свежем воздухе. Отсюда еще одна проблема – ухудшение зрения. Именно поэтому, когда у нас появилась возможность в рамках республиканской программы "Народные проекты" каким-либо способом благоустроить наш поселок, мы на местном собрании не раздумывая выбрали проект спортплощадки" - рассказала инженера по работе с территориями посёлка Поляна Ольга Бревнова.

В рамках "Народных проектов" средства на приобретение, например, уличных тренажеров выделяются из республиканского бюджета. А вот установку и обслуживание объекта местные жители берут на себя.

Жители Поляны накануне прибытия в поселок тренажерного комплекса вышли на субботник. В числе ответственных сельчан - Александр Сасин. Несмотря на выходной, мужчина не отказал на просьбу помочь в покосе травы на будущей спортивной площадке.

"Дело, конечно, нужное. Ведь мои внук и внучка обязательно будут сюда приходить. Делаю это и для них в том числе. Когда подвезут сами снаряды, тоже постараюсь прийти, ведь помогать всегда надо" - поделился Александр Сасин.

Активно включились в работу и юные жители Поляны. Причем на борьбу с мусором вышли как воспитанники детского сада, так и местные школьники. Ребята собрали крупный мусор, а осколки и другие мелкие отходы убирали взрослые. Тем временем мальчишки постарше, затеяли ремонт качели на соседней детской площадке.

"Вот у нас тут качель – машинка. И, видимо, ребята постарше сильно на ней раскачивались, и она из-за этого покосилась. Теперь вот мы решили с друзьями ее откопать, чтоб потом установить ее снова правильно. Нас тут четверо, думаю, мы справимся", - рассказал семиклассник Андрей.

Как отметила депутат Совета ГП "Сосногорск" Наталья Артеева, дети в поселке уже с юных лет отличаются ответственностью. Уже сейчас они берут инициативу в свои руки и приходят на помощь. Этим они подают пример многим взрослым.

"Когда снаряды привезут, мы очень надеемся, что взрослое население примет более активное участие в их установке. Поскольку силами детей мы, конечно, этого не сделаем. Но я уверена, что когда уже привезут снаряды, люди придут. Поскольку в нашей деревне есть жители, которые хотят и готовы что-то делать на благо своего поселка и своих детей", - подчеркнула Наталья Артеева.

Открытие новой спортплощадки в поселке Поляна намечено уже на август этого года. Такую же площадку в рамках "народных проектов" установят и в посёлке Керки.