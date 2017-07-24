Глава Коми поздравил Кирилла Паршукова с блестящим выступлением на Международной олимпиаде по физике

Глава Коми Сергей Гапликов поздравил Кирилла Паршукова с блестящим выступлением на Международной олимпиаде по физике.

Напомним, выпускник Физико-математического лицея-интерната республики в составе сборной команды российских школьников завоевал золотую медаль на 48-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad - IPhO) в индонезийском городе Джокьякарта. Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 88 стран.

В телеграмме Сергей Гапликов поздравил выпускника и преподавательский состав ведущего лицея Республики Коми с заслуженной победой, а также пожелал новых успехов и достижений.

"То, что выпускник нашего физико-математического лицея оказался в пятёрке лучших молодых физиков России и завоевал золотую медаль международной олимпиады – это высокая оценка, показатель уровня учебного заведения, результат труда педагогов и, безусловно, таланта и упорства самого Кирилла. Уверен, его ждёт блестящее будущее, такая молодёжь нужна республике", - отмечено, в частности, в поздравительной телеграмме.

Напомним, учащийся Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Кирилл Паршуков защищал честь страны вместе с Сергеем Власенко (Воронежская область), Станиславом Крымским (Санкт-Петербург), Дмитрием Плотниковым (Москва) и Василием Юговым (Пермский край).