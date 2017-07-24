В отношении Сыктывкарского Водоканала возбуждено антимонопольное дело

Сыктывкарский Водоканал нарушил порядок ценообразования.

Коми УФАС по результатам проведения проверки ОАО "Сыктывкарский Водоканал" установлено, что общество при осуществлении расчетов за подключение объектов потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения помимо платы за подключение, установленной Минстроем Республики Коми, дополнительно взимало с контрагентов плату за врезку к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Указанные действия хозяйствующего субъекта содержат признаки нарушения Закона "О защите конкуренции", в связи с чем, в отношении Водоканала возбуждено антимонопольное дело.