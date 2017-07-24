В отношении Сыктывкарского Водоканала возбуждено антимонопольное дело
24 июля 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Сыктывкарский Водоканал нарушил порядок ценообразования.
Коми УФАС по результатам проведения проверки ОАО "Сыктывкарский Водоканал" установлено, что общество при осуществлении расчетов за подключение объектов потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения помимо платы за подключение, установленной Минстроем Республики Коми, дополнительно взимало с контрагентов плату за врезку к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Указанные действия хозяйствующего субъекта содержат признаки нарушения Закона "О защите конкуренции", в связи с чем, в отношении Водоканала возбуждено антимонопольное дело.
Комиинформ
Ключевые слова: УФАС
Рубрика: Право
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