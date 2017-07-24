В отношении Сыктывкарского Водоканала возбуждено антимонопольное дело

24 июля 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывкарский Водоканал нарушил порядок ценообразования.

Коми УФАС по результатам проведения проверки ОАО "Сыктывкарский Водоканал" установлено, что общество при осуществлении расчетов за подключение объектов потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения помимо платы за подключение, установленной Минстроем Республики Коми, дополнительно взимало с контрагентов плату за врезку к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Указанные действия хозяйствующего субъекта содержат признаки нарушения Закона "О защите конкуренции", в связи с чем, в отношении Водоканала возбуждено антимонопольное дело.

Комиинформ
  Ключевые слова: УФАС
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:25 24.07.2017
68% жителей Коми отчитались о доходах вовремя
18:15 23.07.2017
Правильный подбор электроприборов позволит сэкономить на ЖКУ
10:44 22.07.2017
В Коми пенсионерка попала в сети аферистов при заказе в интернете дорогостоящего лечебного белья


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus