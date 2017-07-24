В Коми выйдет книга о новомученниках, включенных в российский Собор

24 июля 2017 года, 13:42 |

Издательство Сыктывкарской епархии готовит к печати книгу "Новомученики и исповедники Российские, в земле Коми просиявшие".

Как рассказал "Комиинформу" пресс-секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архимандрит Филипп (Филиппов), уникальное издание включает в себя жития 17-ти новомучеников, репрессированных в Коми земле и включенных в Собор новомучеников Российских. "Все они были расстреляны и упокоились в нашей северной земле", - подчеркнул архимандрит.

Кроме житий, в книге будут представлены редкие фото из семейных архивов, документы, иконы святых. Также будет представлен новый текст акафиста Коми-Зырянским святым, составленый московским филологом и историком церкви Александрой Воробьевой.

В редакционный совет издания вошли архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, архимандрит Филипп (Филиппов), краевед Анна Малыхина, кандидат исторических наук Михаил Рогачев, писатель Андрей Канев, сотрудник КОми республиканской типографии Наталья Мельникова.

Презентация книги запланирована на 15 октября, когда епархия совместно с учеными-историками будет проводить научную конференцию, посвященную новомученикам.

О.Филипп отметил, что это будет не последняя книга о новомучениках. Редакционный совет планирует продолжить работу по изданию серии книг о коми святых.

Ольга Полина
  Ключевые слова: новомученики, книга
  Рубрика: Общество
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