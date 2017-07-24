На Удоре пилот-любитель угодил в реку

24 июля 2017 года, 13:00 | Удорский

В Удорском районе Коми пилот-любитель упал в реку.

Вчерашний инцидент подтвердили в ГУ МЧС по Коми, но от комментариев воздержались.

Как удалось узнать "Комиинформу", вечером 23 июля местный житель, увлекающийся парапланеризмом, упал в реку под мост, проходящий между Усогорском и Косланом.

Летательный аппарат заметили в воде очевидцы. Его хозяина рядом не было.

Выяснилось, что пилот не пострадал. Он выбрался из водоема самостоятельно, а также позже транспортировал оттуда свою "птицу".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: село, река, МЧС, лето
  Рубрика: Происшествия
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