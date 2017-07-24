На Удоре пилот-любитель угодил в реку

В Удорском районе Коми пилот-любитель упал в реку.

Вчерашний инцидент подтвердили в ГУ МЧС по Коми, но от комментариев воздержались.

Как удалось узнать "Комиинформу", вечером 23 июля местный житель, увлекающийся парапланеризмом, упал в реку под мост, проходящий между Усогорском и Косланом.

Летательный аппарат заметили в воде очевидцы. Его хозяина рядом не было.

Выяснилось, что пилот не пострадал. Он выбрался из водоема самостоятельно, а также позже транспортировал оттуда свою "птицу".