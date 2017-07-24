В Усть-Куломском районе готовятся к двухдневному молодежному форуму

25 и 26 июля на базе отдыха "Педöр Ёгор" в селе Вольдино УстьКуломского района пройдет районный молодежный образовательный форум "Калейдоскоп-2017". Организаторы ожидают от каждого сельского поселения не менее двух представителей молодежи.

На протяжении двух дней работа организаторов форума будет направлена на подготовку молодежного актива Усть-Куломского района и создание условий для профессиональной, творческой и общественной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах Усть-Куломского района.

Работа форума будет построена по трем направлениям обучающих площадок: "Моя родина", "Мой проект", "Моя команда".

В первый день участники будут учиться развивать в своем районе волонтерское движение, воспитание патриотизма среди молодежи, составлять проекты, как правильно вести здоровый образ жизни, как работать в команде.

На второй день молодежи придется потрудиться и написать мини-проекты в группах, а потом их защитить.

Проект, организованный управлением образования Усть-Куломского района, администрацией сельского поселения "Помоздино", Домом детского творчества "Патриот", общественным движением "Аскиалун", позволит активизировать работу с молодежью на территориях сельских поселений, формировать и пропагандировать активный и здоровый образ жизни собственным примером, научиться разрабатывать проекты и реализовывать свои идеи.