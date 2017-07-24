Воркутинцы наблюдали смерч как "прощальные гастроли" северного лета

На днях жители Вокруты наблюдали смерч. Фото необычного природного явления появляются в пабликах муниципалитета в соцсети.

Смерч (или торнадо от исп. tornar "вертеть, крутить") — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также различных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20—30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км.

Как пояснили "Комиинформу" в ЦГМС по региону, возникновению смерча могла способствовать жаркая погода, установившаяся в самой Воркуте и ее пригородах с начала июля.

Средняя температура здесь держалась на отметке +27. Было сухо и жарко. Первый дождь в городе метеорологи зафиксировали 22 июля.

Сейчас над городом царит грозовой фронт. Именно атмосферная неустойчивость и образование кучево-дождевой облачности до высоких границ могли сформировать торнадо.

В ЦГМС явление назвали "прощальными гастролями северного лета". Постепенно жара пойдет в северном городе на спад. Сегодня здесь уже отмечают +25 градусов.