Воркутинцы наблюдали смерч как "прощальные гастроли" северного лета

24 июля 2017 года, 15:43 | Воркута
Фото: vk.com

На днях жители Вокруты наблюдали смерч. Фото необычного природного явления появляются в пабликах муниципалитета в соцсети.

Смерч (или торнадо от исп. tornar "вертеть, крутить") — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также различных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20—30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км.

Как пояснили "Комиинформу" в ЦГМС по региону, возникновению смерча могла способствовать жаркая погода, установившаяся в самой Воркуте и ее пригородах с начала июля.

Средняя температура здесь держалась на отметке +27. Было сухо и жарко. Первый дождь в городе метеорологи зафиксировали 22 июля.

Сейчас над городом царит грозовой фронт. Именно атмосферная неустойчивость и образование кучево-дождевой облачности до высоких границ могли сформировать торнадо.

В ЦГМС явление назвали "прощальными гастролями северного лета". Постепенно жара пойдет в северном городе на спад. Сегодня здесь уже отмечают +25 градусов.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: ЦГМС, смерч, Погода, лето, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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