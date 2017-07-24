В столице Коми пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет

24 июля 2017 года, 12:40 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

На дороге столицы Коми ранним утром пострадал пешеход. Он переходил дорогу в положенном месте, однако на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, вчера в 4:15 водитель 1994-го года рождения двигался по Октябрьскому проспекту на "Форде Фиеста" со стороны Эжвы к улице 1-я Промышленная.

Напротив дома №19 по улице Урожайная он сбил пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

У пострадавшего мужчины 1991-го года рождения перелом голени. После аварии был госпитализирован.

О водителе "Форда" известно, что в течение года его трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2012-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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