В столице Коми пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет

На дороге столицы Коми ранним утром пострадал пешеход. Он переходил дорогу в положенном месте, однако на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, вчера в 4:15 водитель 1994-го года рождения двигался по Октябрьскому проспекту на "Форде Фиеста" со стороны Эжвы к улице 1-я Промышленная.

Напротив дома №19 по улице Урожайная он сбил пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

У пострадавшего мужчины 1991-го года рождения перелом голени. После аварии был госпитализирован.

О водителе "Форда" известно, что в течение года его трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2012-го года.