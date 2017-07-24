Капремонт в РФ может быть возложен на муниципалитеты

Капремонт жилья в стране может оказаться возможным за счет государства в лице муниципальных образований, если они как бывшие собственники жилфонда ни разу не ремонтировали его капитально до приватизации.

Правительство РФ предложило урегулировать в Жилищном кодексе РФ случаи, когда государственный или местный орган власти как бывшие наймодатели дома были обязаны провести капремонт, но не сделали этого.

Будут приниматься во внимание только решения о проведении капремонта дома, принятые до даты приватизации первого жилого помещения в нем. Речь идет о домах, в которых после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения дома в региональную программу капремонта таковой за счет бюджета не проводился.

"Бывший наймодатель должен будет определить перечень работ и услуг по капитальному ремонту. Непосредственно проведение работ должно осуществляться за счет бюджетных средств. При этом законопроектом установлено, что обязательство бывшего наймодателя по проведению капремонта не освобождает жильцов от уплаты взносов на ремонт. Эти средства будут направлены на проведение капремонта в последующем", - сообщает национальный центр "ЖКХ Контроль".

Тем же законопроектом предлагается установить исключение для общего двухлетнего срока, по истечении которого должно вступить в силу решение о переходе от системы "общего котла" к формированию средств на капремонт на спецсчете дома (п. 5 ст. 173 Жилищного кодекс РФ). Это будет возможно в случаях, когда изначально решение о формировании фонда капремонта на счете регоператора было принято не собственниками помещений в доме, а органом местного самоуправления.

Тогда, если решением суда установлен факт, что местный орган не проинформировал граждан о способах формирования фонда капремонта, и при этом капремонт не проводился, срок вступления в силу указанного решения составит месяц со дня направления решения общего собрания собственников регоператору.

"Также правительство РФ считает необходимым скорректировать полномочия региональных и местных органов в сфере капремонта. На первые предлагается возложить обязанность по установлению порядка информирования граждан о возможных способах формирования фонда капремонта, а на вторых – обязанность по непосредственно информированию", - разъясняет центр "ЖКХ Контроль".

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что указанные изменения в Жилищный кодекс РФ подготовлены для реализации выводов Конституционного суда РФ. Это касается постановления от 12 апреля 2016 г. № 10-П №По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы". Напомним, суд указал, что законодателю следует предусмотреть отдельные правовые механизмы, в том числе, касающиеся исполнения бывшим наймодателем обязанности по осуществлению капремонта приватизированного жилья.