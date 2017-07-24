В лесах Усинского и Интинского районов сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность
В связи с сухой и теплой погодой в лесах Усинского и Интинского районов по 28 июля сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса).
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:
В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.
В случае обнаружения начинающегося пожара - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его собственными силами и сообщите о возгорании в службу спасения.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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