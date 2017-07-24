Транспортный полицейский оказался вовремя в вагоне с буйным пассажиром поезда Москва-Воркута

24 июля 2017 года, 11:20 |
Фото Управления на транспорте МВД по СЗФО

В Коми сотрудник транспортной полиции в неслужебное время пресек хулиганские действия злоумышленника в пассажирском поезде сообщением Москва – Воркута.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, сотрудник Печорского линейного отдела полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте помощник оперативного дежурного прапорщик полиции Руслан Стратулат следовал к месту службы в скором поезде сообщением Москва - Воркута от станции Сосногорск до станции Печора.

Через 10 минут после отправления поезда к нему обратились пассажиры с просьбой оказать помощь в пресечении хулиганских действий одного из граждан, следующего в вагоне №13. Выяснилось, что пассажир поезда ударил ножом своего соседа по купе, нанеся ему резанную рану в области шеи.

Руслану Стратулат пришлось применить физическую силу и специальные средства. Злоумышленник был задержан, снят с поезда и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что буйный пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, получивший травму, с сильной кровопотерей доставлен в одну из больниц Ижемского района Республики Коми.

За проявленные профессионализм, смелость и решительность руководством Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу помощник оперативного дежурного Печорского ЛОП Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте прапорщик полиции Руслан Стратулатов поощрен денежной премией.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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