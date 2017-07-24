68% жителей Коми отчитались о доходах вовремя

Продекларировать прошлогодние доходы от продажи имущества, земли, транспорта, долей в уставном капитале, ценных бумаг, сдачи недвижимости в аренду или от предпринимательской деятельности и самостоятельно оплатить налог до 17 июля в этом году предстояло 20 тысячам налогоплательщиков. Однако отчитаться вовремя успели только 13,6 тысяч жителей региона.

Как сообщает пресс-служба республиканского налогового Управления, по состоянию на начало месяца в Коми насчитывалось 6,5 тысяч граждан, не отчитавшихся о доходах. В адрес 63% из них уже направлены требования о представлении деклараций. Работа по формированию и отправке требований неплательщикам продолжается.

Среди должников также оказались индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы и арбитражные управляющие. Из 2 469 лиц данных категорий отчетность по форме 3-НДФЛ за 2016 год представили 2 051 человек. При этом большую часть неотчитавшихся составили индивидуальные предприниматели. На начало текущего месяца таких предпринимателей в регионе насчитывалось 378 человек.

Налоговики призывают жителей республики сообщать о ставших известными фактах заключения договоров аренды имущества с гражданами, не зарегистрированными в качестве предпринимателей, а также сообщать о фактах выплаты зарплат такими лицами, например, за ремонт квартиры, остекление балконов, установку дверей, за оказание услуг транспорта, в том числе услуг спецтехники: кранов, тракторов, погрузчиков и экскаваторов.

Копии (фотографии) договоров и платежных документов (расписок), подтверждающих получение гражданами доходов, необходимо направлять через сервис "Обратиться в ФНС России" на сайте nalog.ru, выбрав УФНС России по Коми или инспекцию по месту учета получателя дохода, либо почтой по адресу Управления: Сыктывкар, ул. Первомайская, 53.

Также информацию можно сообщить по "телефону доверия" 21-67-37.