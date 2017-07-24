В Коми окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм

24 июля 2017 года, 9:45 |
Фото Антона Пархачёва

Следственной частью СУ МВД по Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц, мошенничестве, совершенном с использованием подставных фирм, а также легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, 173.1 УК РФ и 174 УК РФ). сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В ходе следствия установлено, что житель Сыктывкара, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм.

Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей.

На основании данных документов судами выносились решения об удовлетворении заявленных исковых требований. После этого обвиняемые обращались в Арбитражные суды с заявлениями о банкротстве предприятий-должников. При этом по ходатайству истца временным (конкурсным) управляющим назначался один из фигурантов. Получив доступ к финансовым документам предприятий-банкротов, злоумышленники взыскивали якобы имеющиеся задолженности.

От незаконных действий обвиняемых пострадали 9 организаций, которым в общей сложности причинен ущерб в размере порядка 8 миллионов рублей. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены трое граждан, которые предоставляли обвиняемым личные паспорта для внесения паспортных данных в документы, связанные с регистрацией или реорганизацией юридических лиц в налоговой инспекции (ч. 1 статьи 173.2 УК РФ).

Комиинформ
  Ключевые слова: мошенники, МВД по Коми
  Рубрика: Право
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