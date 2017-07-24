В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) внесет в понедельник в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить несовершеннолетним гражданам регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с 14 лет, но при наличии согласия законных представителей, сообщает ТАСС.

Изменения предусматривается внести в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). "Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе заниматься предпринимательской деятельностью, с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя", — говорится в проекте закона.

В пояснительной записке автор напоминает, что в настоящее время по ГК РФ заниматься предпринимательской деятельностью может гражданин, признанный полностью дееспособным, совершеннолетним и если на его деятельность не наложены судебные запреты. При этом в соответствии со статьей 21 ГК РФ ответственность за собственные деяния в полной мере возлагается на лиц, чей возраст достиг 18 лет. "Однако для ведения бизнеса предусмотрены исключения, которые позволяют стать индивидуальным предпринимателем и до достижения 18 лет", — отмечает он.

Так, по словам разработчика, в статье 27 ГК РФ сказано, что "несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью". "Данную процедуру эмансипации могут произвести органы опеки и попечительства или суд. В первом случае требуется согласие обоих родителей (опекунов), но если кто-то из них высказывается против, то за получением эмансипации можно обратиться в судебную инстанцию", — указывает он.

Кроме того, стать полностью дееспособным до достижения 18 лет можно, вступив по уважительным причинам в брак с 16 лет. Однако в 18 субъектах РФ (Татарстан, Московская, Тюменская, Челябинская, Самарская и ряде других областей) действуют законы, допускающие бракосочетание в возрасте 14 лет. "Таким образом, юридически в таком регионе при вступлении в брак можно стать предпринимателем и раньше достижения 16 лет", — делает вывод либерал-демократ. На его взгляд, данная ситуация создает неравенство граждан РФ, проживающих в различных регионах страны и имеющих разный семейный статус.