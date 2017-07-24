Под Ухтой на границе с Ижемским районом в лесу заблудился рыбак

На минувших выходных под Ухтой на границе с Ижемским районом потерялся рыбак. Об этом "ККомиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

На пульт дежурного поступил звонок. Спасателям сообщили, что в районе деревни Поромес рыбачила компания мужчин. В какой-то момент рыбаки потеряли одного из товарищей 1982-го года рождения в лесу, недалеко от ручья.

Самостоятельные поиски результатов не дали.

Специалисты спасотряда незамедлительно выехали на место вчера после 11-ти часов. По прибытию оказалось, что потерявшийся мужчина нашелся сам.