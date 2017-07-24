Бензин не подорожает в России до конца лета

Рост розничных цен на бензин в России во втором полугодии 2017 года не превысит 1% и произойдет преимущественно в сентябре.

Как следует из материалов исследования, проведенного аналитическим агентством Vygon Consulting, рост розничных цен на бензин в России ожидается в сентябре 2017 года, при этом по итогам второго полугодия он не должен превысить 1%, пишут "Известия".

Удорожание бензина и дизельное топлива остановилось в июле текущего года. Последние две недели месяца в регионах России наметилась тенденция к сохранению цены на топливо на одном уровне, в ряде регионов — автомобилисты заметили даже незначительное снижение стоимости бензина.

По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Главным фактором удорожания горючего традиционно является стоимость мировых цен на нефть.

"Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года", — сообщили "Известиям" в Vygon Consulting.