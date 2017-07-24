Бензин не подорожает в России до конца лета

24 июля 2017 года, 7:10 |
Фото Антона Пархачева

Рост розничных цен на бензин в России во втором полугодии 2017 года не превысит 1% и произойдет преимущественно в сентябре.

Как следует из материалов исследования, проведенного аналитическим агентством Vygon Consulting, рост розничных цен на бензин в России ожидается в сентябре 2017 года, при этом по итогам второго полугодия он не должен превысить 1%, пишут "Известия".

Удорожание бензина и дизельное топлива остановилось в июле текущего года. Последние две недели месяца в регионах России наметилась тенденция к сохранению цены на топливо на одном уровне, в ряде регионов — автомобилисты заметили даже незначительное снижение стоимости бензина.

По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Главным фактором удорожания горючего традиционно является стоимость мировых цен на нефть.

"Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года", — сообщили "Известиям" в Vygon Consulting.

Комиинформ
  Ключевые слова: бензин
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus