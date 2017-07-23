Контекст недели: муниципальное имущество в Коми без оттенков серого

Новость недели о выставлении на продажу очередного здания муниципальной собственности в столице Коми, казалось бы, проходная. Но на самом деле это событие – очередное свидетельство безвозвратно изменившейся в регионе внутренней политики.

Речь о здании с более чем 40-летней историей по ул. Бабушкина, 21, где в течение нескольких десятилетий располагалась первая городская поликлиника. Напомним, возведенная под медучреждение новостройка по К. Маркса, 116 введена в эксплуатацию три года назад.

Между тем, еще в 2011-ом, когда власти приступили к реализации проекта (на период возведения нового здания пациенты были прикреплены к разным медучреждениям, разбросанным по территории города), вопрос о сносе старого здания не ставился. Строение считалось крепким: построено добротно, из одного из самых стойких стройматериалов – кирпича. Однако его не законсервировали, как того требуют строительные стандарты, для того, чтобы сохранить сооружение.

А все потому, что прежняя власть (в тот период городом руководил Роман Зенищев) рассчитывала продать лакомую недвижимость в самом центре Сыктывкара по бросовой цене "своим" людям. Но быстро сделать этого не удалось. Требовалось тщательно проработать схему, чтобы сверхдорогой объект "как бы легально" отошел нужным покупателям за копейки.

Кстати, для прессы, общественности и населения предлог игнорирования процедуры консервации был придуман более чем благовидный: якобы здание вот-вот будет отремонтировано и сдано в аренду кому-либо из многочисленных желающих из числа государственных структур.

При Р.Зенищеве провернуть аферу не удалось успеть: весной 2011-го он добровольно-принудительно покинул пост. У заступившего на него Ивана Поздеева за весь пятилетний срок мэрства руки так и не дошли до пустовавшего здания, которое видно из окон мэрии, расположенной напротив бывшей поликлиники. А уж он, будучи строителем, прекрасно понимал, что необходимо было предпринять, дабы объект не развалился и, соответственно, не оказался бесценным. Точнее, обесцененным.

Собственно, в годы его правления и стало ясно, что бездействие мэрии обусловлено негласной установкой свыше, а именно – республиканской власти, прежнее руководство которого собиралось "отжать" у муниципалитета эту недвижимость (на то время она оценивалась более чем в 350 миллионов рублей против сегодняшних 92-х). Но до этого здания просто не дошла очередь: экс-руководство региона было занято в те годы более крупными мишенями – теми госактивами, которые с 19 сентября 2015-го фигурируют в расследовании об ОПС ("дело Гайзера").

С конца осени того же года, когда в республике появилось новое руководство, "левые" схемы всех оттенков серого сошли на нет. За время правления нового руководства республики дельцам от бизнеса во власти и от власти в бизнесе места не нашлось. С региональным и муниципальным госимуществом наведен порядок: рентабельному сохранен соответствующий статус, а то, которое для бюджета по разным причинам более не представляет выгоды, – продается. Но прозрачно, легально и "по-белому".