В Технопарк "Кванториум" в ближайшее время поступит оборудование.

Концепция развития детского технического творчества в республике находится на личном контроле главы региона Сергея Гапликова. Напомним, что глава дал поручение активизировать работу по созданию в регионе детских технопарков по итогам республиканского образовательного форума "Образование. Государство. Общество" в марте 2016 года в рамках реализации федеральной "Концепции развития дополнительного образования до 2020 года".

По утвержденному плану мероприятий, первый детский технопарк должны создать в 2017 году. На данный момент все идет по намеченному плану. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

"На данный момент в рамках участия нашего региона в федеральном проекте "Создание сети детских технопарков Кванториум" в республике проведен комплекс мероприятий по отбору и обучению персонала, разработке программ, проектированию пространства. На данном этапе готовится к поставке техническое оборудование, которое прибудет в Сыктывкар в августе. Параллельно ведется перепланировка помещений, монтаж и демонтаж перегородок учебных кабинетов, а также ремонтные работы во входной зоне Дома дружбы народов", - отметила Наталья Михальченкова.

По ее словам, в технопарке ждут поставки оргтехники и мебели, в том числе 3D принтеры, различные сенсорные столы, учебные комплекты для робоквантума, лазерные и другие многофункциональные станки. Министр подчеркнула, что это далеко не весь спектр технических приспособлений, которые совсем скоро появятся в технопарке.

Напомним, что в сентябре в регионе откроется свой детский технопарк "Кванторим". В нем будут открыты 6 квантов: Автоквантум – проектирование и создание дистанционно пилотируемых средств; Аэроквантум – изучение малой беспилотной авиации и получение практических навыков по управлению беспилотников; Энерджиквантум – исследование возможностей альтернативной энергии, микро генерации, биологии водородной энергетики, основ энергетических сетей и углублённое изучение радиоэлектроники и схемотехники; Биоквантум – формирование представлений и практических навыков в области биотехнологии, генной и клеточной инженерии; Робоквантум – изучение передовых технологий в области электронники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов; Дополненная и виртуальная реальность – развитие нового вида детской журналистики и иммерсивная журналистика – это журналистика в виртуальной реальности, позволяющая создавать различные медиа продукты с эффектом присутствия.

***Детский технопарк – это новое, современное развитие технической направленности дополнительного образования, это среда ускоренного развития технических способностей детей, формирование изобретательского мышления, командная деятельность, пространство интеллектуальной смелости, платформа создания нового российского образовательного формата для детей в области инженерных наук.

Цель создания детского технопарка – возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технического лидерства России.