Правильный подбор электроприборов позволит сэкономить на ЖКУ

Правильный выбор и эксплуатация холодильника, электроплиты, ламп и других бытовых электроприборов позволят собственникам жилья сэкономить на ЖКУ. Агентство "Комиинформ" и региональный центр "ЖКХ Контроль" представляют вниманию читателей правила экономии электроэнергии.

Как отметила руководитель центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, тройка "пожирателей" света в квартире такова: холодильник (на него приходится порядка 30% стоимости в квитанции), электроплита (20%) и лампы накаливания (освещение "сьедает" от 15% до 28%). Кроме того, до 15% объема потребления расходует стиральная машина. Электрочайник примерно 5-8%.

Соотношение объемов потребления определяет приоритеты экономии.

"Что касается холодильника, очень важен класс энергопотребления. Оптимально - не ниже А, А+ или А++. Размещать его лучше вдали от батарей, кухонных плит и прямых солнечных лучей для нормального охлаждения вентиляционной решетки. Не забывайте его регулярно размораживать (периодичность указана в инструкции)", - пояснила общественница.

Годовое потребление электроэнергии электроплитой достигает 1200-1500 кВт. Для эффективного использования электричества руководитель центра напоминает стандартные правила: использовать конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Далее - мощность понижать до уровня, необходимого для поддержания кипения. Использовать остаточное тепло конфорки, выключая её на пару минут раньше срока.

Продукты, требующие долгой варки, необходимо варить на маленькой конфорке. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское и ровное). Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60%. Кастрюли необходимо закрывать крышкой. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько, сколько необходимо для чаепития.

В плане освещения советы таковы: использовать естественное освещение - светлые занавески, светлую отделку стен и потолка, как можно чаще мыть окна.

Рационально использовать три системы освещения: общее, местное и комбинированное. Светильники общего освещения являются самыми мощными, их задача – осветить всё как можно равномернее. В одном или нескольких местах помещения следует обеспечить местное освещение в учётом конкретных условий. Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Комбинированные светильники за счет избирательного включения ламп могут выполнять функции общего и местного освещения. Наиболее экономичным является принцип зонального освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет светлее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18- 20 кв. м экономится до 200 кВт*ч в год.

Светодиодные лампы - лидеры энергоэффективности. Они обладают ещё и рекордными показателями срока службы (до 20000 - 50 000 часов).

Правда, они стоят дороже обычных и требовательны к охлаждению и к рабочей температуре, отсюда проблемы с совместимостью с традиционными светильниками (лампы накаливания могли работать в более сложных условиях)", - высказалась общественница.

На втором месте по экономичности компактные люминесцентные лампы.

Но им требуется долгий промежуток времени для выхода на рабочий режим, что создаёт неудобства применения в местах, где свет горит непродолжительное время (туалет, прихожая, кладовка и т.п.). К тому же они плохо переносят частые включения - выключения.

Ещё один аспект, важный для тех, кто хочет экономить на электроэнергии - это электроотопление. Прежде чем использовать электроотопительные приборы, следует снизить потери тепла в квартире. Тепловой баланс старого жилфонда отличается тем, что большая часть тепловой энергии отопительной системы там идет на то, чтобы перекрыть потери тепла: из-за неутепленных окон и дверей – 40%; через оконные стекла – 15%; через стены - 15%; через потолки и полы – 7%;

"Если электричество - единственный источник энергии, следует использовать комплекс современных технологий: инфракрасные (длинноволновые) обогреватели, теплые полы, теплонакопители. Последние позволят использовать выгоду низкого "ночного" тарифа на электроэнергию. В дневное же время они отдают тепло строго в соответствии с выставленной температурой", - напомнила собеседница агентства.