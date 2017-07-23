В Сыктывкаре освящен новый храм

На карте Сыктывкара появился новый освященный храм.

Чин освящения новой кирпичной Свято-Троицкой церкви провел сегодня архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Храм по проекту архитектора Павла Решетникова возводился в течение пяти лет на средства благотворителей и прихожан. Настоятелем храма стал протоиерей Михаил Козак. Он же остался настоятелем расположенной рядом деревянной церкви Смоленской иконы Божьей матери.

Как рассказал "Комиинформу" пресс-секретарь сыктывкарской епархии архимандрит Филипп (Филиппов), семья о.Михаила Козака - уникальная. У священнослужителя пятеро детей - четыре дочери и сын. Три дочери в замужестве стали матушками, разделив судьбу мужей-священников. Сын также пошел по стопам отца: ныне он настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы.

Семья М.Козака с помощью благотворителей строит уже второй храм: в прошлом году была освящена Успенская церковь на сыктывкарском городском кладбище. На освящение Свято-Троицкого собора из Новороссийска и Санкт-Петербурга приехали все дети о.Михаила. Семьей они написали сценарий и подготовили праздник, посвященный рождению нового прихода.

Освящение нового свято-Троицкого храма и первая Божественная литургия архиерейским чином собрало сотни прихожан. Новый храм был переполнен. По словам арх.Филиппа, традиция освящения связана с внесением мощей мучеников в алтарь. Владыка Питирим совершил крестный ход с мощами, затем они были принесен в храм и вложены в престол в святая святых. Первая Божественная литургия в истории прихода совершилась на мощах мучеников.

Специально к освящению готовился новый хор под руководством Натальи Соколовой. С этого дня он будет постоянно петь в храме. В составе певчих -профессиналы, составляющие правый, торжественный хор, и любители - левый, обыденный.