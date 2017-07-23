Сыктывкарский лицеист завоевал "золото" на международной олимпиаде по физике

Впервые в истории Физико-математического лицея-интерната и Республики Коми лицеист Кирилл Паршуков завоевал высшую награду на всемирной олимпиаде по физике.

Напомним, учащийся Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Кирилл Паршуков защищает честь страны вместе с Сергеем Власенко (Воронежская область), Станиславом Крымским (Санкт-Петербург), Дмитрием Плотниковым (Москва) и Василием Юговым (Пермский край).

Одиннадцатиклассник завоевал право участвовать в Международной олимпиаде по физике по итогам многоступенчатого отбора. Последним испытанием стала APhO (Asian Physics Olympiad) — олимпиада по физике, в которой соревнуются сборные стран Азии. Тогда сборная России стала второй, уступив Китаю. А личный результат Кирилла позволил ему застолбить место в национальной сборной.

Международная физическая олимпиада в Индонезии продлится до 24 июля.

Впервые в истории все члены команды России получили "Золотые" медали международной олимпиады получили все юные физики из России.

"Комиинформ" поздравляет Кирилла Паршукова и его преподавателя и наставника Елену Антонову.