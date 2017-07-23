В Коми стартует конкурс "Лучший призывник Республики Коми – 2017"

23 июля 2017 года, 16:40 |
Фото Антона Пархачева

В с. Визинга состоялось очередное заседание организационного комитета Республиканского молодежного конкурса "Лучший призывник Республики Коми – 2017", сообщили "Комиинформу" в Минобразе Коми.

На месте проведения основных событий побывали представители организационного комитета конкурса и осмотрели место дислокации, полосу препятствий, обсудили проблемные вопросы и установили контрольные точки по подготовке мероприятия.

С 15 по 19 августа стартует финальный этап Республиканского молодежного конкурса "Лучший призывник Республики Коми – 2017".

Участники начнут свой путь к месту проведения конкурса из войсковой части 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Сыктывкара, где призывники переоденутся в форменное армейское обмундирование, посетят музей войсковой части, первый раз выстроятся на плацу и затем на армейском КамАЗе направятся в региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, где их ждет первое зачетное испытание – стрельба из мелкокалиберной винтовки.

После учебных стрельб 20 самых крепких парней призывного возраста со всей республики, победившие в городских и районных отборочных турах, отправятся в военно-полевой лагерь в с. Визинга, чтобы в течение трех дней испытать на себе все тяготы и лишения армейской службы и определить лучшего из лучших по 10 направлениям:

"Общефизическая подготовка", "Общественно-государственная подготовка", "Оценка действий участника в чрезвычайных ситуациях и командных конкурсах", "Морально-психологическая оценка участников", "Начальная военная подготовка", "История Великой Отечественной войны", "Знание общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской Федерации", "Одиночная строевая подготовка и подача команд в качестве командира подразделения", "Инженерное оборудование и маскировка позиций", "Стрельба из мелкокалиберной винтовки".

Кроме этого участники пройдут через множество сложнейших испытаний, увлекательные мастер-классы от ветеранских организаций Республики Коми, военнослужащих войсковой части 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и ОМОНа и получат знания, которые пригодятся им при дальнейшей службе в вооруженных силах Российской Федерации.

Комиинформ
  Ключевые слова: армия
  Рубрика: Общество
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