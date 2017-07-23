Школьница из Коми поедет на "научную" смену в образовательный центр "Сириус" в Сочи

23 июля 2017 года, 15:54 |

С 5 по 26 августа в образовательной смене на базе образовательного центра "Сириус" (г. Сочи) примут участие 130 школьников 8, 9, 10 классов из всех регионов России, добившихся значительных успехов в олимпиадах по химии 2017 года и активно занимающихся проектной деятельностью в области химии и материаловедения.

От Республики Коми в августовской химической образовательной смене по направлению "Наука" примет участие ученица 10 класса Физико-математического лицея-интерната Варвара Макарова.

В период проведения смены школьники будут изучать на углубленном уровне профильные предметы, учиться создавать научные проекты и эксперименты, готовиться к финальным этапам всероссийских и международных турниров и олимпиад.

Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатное.

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Между Правительством Республики Коми и Образовательным Фондом "Талант и успех" в мае 2017 года заключено соглашение о сотрудничестве в целях государственной поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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