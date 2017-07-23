Муниципальные дома культуры в Коми получат субсидии из бюджета

23 июля 2017 года, 17:30 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Муниципальные дома культуры получат субсидии из федерального бюджета, об этом пишут "Известия". Финансовая поддержка будет предложена учреждениям в городах с населением не более 50 тысяч человек, а также их филиалам.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ. Данные изменения направлены на развитие культурной сферы в сельской местности.

Поддержка субъектам Федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры запланировано в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

Решение кабмина расширяет действие госпрограммы "Развитие культуры и туризма", которая ранее была предложена Министерством культуры РФ.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: финансирование, субсидии, дом культуры, бюджет
  Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:41 21.07.2017
Мэр Ухты Магомед Османов в ручном режиме решал проблемы Седъю
16:09 21.07.2017
В Коми наиболее благоприятная ситуация по трудоустройству - в Ухте, Усинске и Сыктывкаре
21:26 20.07.2017
В Коми утверждена величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus