Муниципальные дома культуры в Коми получат субсидии из бюджета

Муниципальные дома культуры получат субсидии из федерального бюджета, об этом пишут "Известия". Финансовая поддержка будет предложена учреждениям в городах с населением не более 50 тысяч человек, а также их филиалам.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ. Данные изменения направлены на развитие культурной сферы в сельской местности.

Поддержка субъектам Федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры запланировано в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

Решение кабмина расширяет действие госпрограммы "Развитие культуры и туризма", которая ранее была предложена Министерством культуры РФ.