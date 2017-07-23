Муниципальные дома культуры в Коми получат субсидии из бюджета
Муниципальные дома культуры получат субсидии из федерального бюджета, об этом пишут "Известия". Финансовая поддержка будет предложена учреждениям в городах с населением не более 50 тысяч человек, а также их филиалам.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ. Данные изменения направлены на развитие культурной сферы в сельской местности.
Поддержка субъектам Федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры запланировано в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.
Решение кабмина расширяет действие госпрограммы "Развитие культуры и туризма", которая ранее была предложена Министерством культуры РФ.
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