В Сыктывкаре пенсионерка пострадала из-за резкого торможения автобуса

Пенсионерка упала в салоне автобуса и получила травмы.

Инцидент произошел вчера, 22 июля, около 09:35.

Водитель автобуса Нефаз (маршру №54), двигаясь по ул.Мира со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Комарова, напротив д.30 по ул.Мира из-за резкого торможения допустил падение пассажира в салоне автобуса.

В результате ДТП пострадала женщина 1946 г.р.

Пожилая женщина получила ушибы и ссадины.

Водитель автобуса к ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался.