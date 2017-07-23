В Сыктывкаре пенсионерка пострадала из-за резкого торможения автобуса

23 июля 2017 года, 11:25 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Пенсионерка упала в салоне автобуса и получила травмы.

Инцидент произошел вчера, 22 июля, около 09:35.

Водитель автобуса Нефаз (маршру №54), двигаясь по ул.Мира со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Комарова, напротив д.30 по ул.Мира из-за резкого торможения допустил падение пассажира в салоне автобуса.

В результате ДТП пострадала женщина 1946 г.р.

Пожилая женщина получила ушибы и ссадины.

Водитель автобуса к ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался.

Ольга Белова
  Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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