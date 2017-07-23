В Сыктывкаре пенсионерка пострадала из-за резкого торможения автобуса
23 июля 2017 года, 11:25 | Сыктывкар
Пенсионерка упала в салоне автобуса и получила травмы.
Инцидент произошел вчера, 22 июля, около 09:35.
Водитель автобуса Нефаз (маршру №54), двигаясь по ул.Мира со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Комарова, напротив д.30 по ул.Мира из-за резкого торможения допустил падение пассажира в салоне автобуса.
В результате ДТП пострадала женщина 1946 г.р.
Пожилая женщина получила ушибы и ссадины.
Водитель автобуса к ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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