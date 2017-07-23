В Сыктывкаре водитель на Mitsubishi Pajero не уступил дорогу и спровоцировал ДТП

23 июля 2017 года, 10:15 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре водитель на Mitsubishi Pajero не уступил дорогу и спровоцировал ДТП.

Дорожный инцидент произошел 22 июля около 13:40, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Водитель 1957 г.р, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, двигался по Октябрьскому проспекту со стороны ул.Малышева.

На регулируемом перекрестке Октябрьский пр. – ул.Печорская при выполнении маневра поворота налево не уступил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной "Лада Приора".

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажирка "Лады".

У мужчины 1963 г.р. - травма грудины, перелом ребер и ключицы, у 43-летней женщины - перелом предплечья.

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Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Сыктывкар
  Рубрика: Происшествия
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